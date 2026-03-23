Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США на иранском побережье или островах. Об этом заявил Совет по обороне исламской республики.

«Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега», — приводит фрагмент заявления агентство Fars.