В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний валовый продукт (ВВП) в России в январе был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад», — сказал глава государства.