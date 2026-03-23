В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
14:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внутренний валовый продукт (ВВП) в России в январе был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад», — сказал глава государства.
