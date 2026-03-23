Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин
14:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским нефтегазовым компаниям стоит направить растущие доходы на погашение долговой нагрузки перед банками РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением», — указал Путин.
НОВОСТИ
- 14:00 23.03.2026
- В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
- 13:32 23.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ
- 13:12 23.03.2026
- Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи
- 13:00 23.03.2026
- Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны
- 12:32 23.03.2026
- Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
- 12:20 23.03.2026
- Представительство Тайваня не дало Литве ничего, кроме вреда отношениям с Китаем — премьер
- 12:13 23.03.2026
- Предприятия «Роснефти» максимально эффективно используют водные ресурсы
- 12:05 23.03.2026
- Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниями в миллиарды долларов — WSJ
- 12:00 23.03.2026
- Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году — ООН
- 11:34 23.03.2026
- Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации — Собянин
