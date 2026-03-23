Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским нефтегазовым компаниям стоит направить растущие доходы на погашение долговой нагрузки перед банками РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением», — указал Путин.