0
0
0
НОВОСТИ

Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин

14:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским нефтегазовым компаниям стоит направить растущие доходы на погашение долговой нагрузки перед банками РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением», — указал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 23.03.2026
В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
0
85
13:32 23.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ
0
134
13:12 23.03.2026
Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи
0
161
13:00 23.03.2026
Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны
0
195
12:32 23.03.2026
Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
0
219
12:20 23.03.2026
Представительство Тайваня не дало Литве ничего, кроме вреда отношениям с Китаем — премьер
0
252
12:13 23.03.2026
Предприятия «Роснефти» максимально эффективно используют водные ресурсы
0
222
12:05 23.03.2026
Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниями в миллиарды долларов — WSJ
0
260
12:00 23.03.2026
Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году — ООН
0
254
11:34 23.03.2026
Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации — Собянин
0
239

Возврат к списку