Безработица в РФ в начале года была низкой, инфляция — менее 6%, сообщил Путин
15:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безработица в России в начале года оставалась низкой, а инфляция закрепилась на уровне меньше 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — сказал глава государства.
- 15:32 23.03.2026
- Гражданка РФ найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси — МВД Грузии
- 15:00 23.03.2026
- Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсудили прекращение боевых действий
- 14:34 23.03.2026
- Собянин: Новая школа искусств в Филимонковском районе откроется в сентябре
- 14:32 23.03.2026
- Песков назвал лживыми сообщения о контактах РФ и США по поддержке Ирана и Украины
- 14:12 23.03.2026
- Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин
- 14:00 23.03.2026
- В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
- 13:32 23.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ
- 13:12 23.03.2026
- Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи
- 13:00 23.03.2026
- Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны
- 12:32 23.03.2026
- Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
