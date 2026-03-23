Безработица в РФ в начале года была низкой, инфляция — менее 6%, сообщил Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России в начале года оставалась низкой, а инфляция закрепилась на уровне меньше 6% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — сказал глава государства.