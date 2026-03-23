Гражданка РФ найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси — МВД Грузии
15:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка России 2003 года рождения. прибывшая в Грузию 16 марта, найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.
«В связи со смертью гражданки Российской Федерации 2003 года рождения А. К. начато расследование по статье 115 уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства», — говорится в сообщении.
По данным следствия, гражданка России прилетела в Грузию 16 марта текущего года и поселилась в одной из гостиниц Тбилиси. По информации сопровождавшего ее мужчины, она и другая молодая женщина в номере гостинице употребили наркотическое вещество марихуану. Утром мужчина обнаружил женщину мертвой.
Для уточнения точной причины смерти девушки назначена экспертиза.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать