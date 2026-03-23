Гражданка РФ найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси — МВД Грузии

15:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка России 2003 года рождения. прибывшая в Грузию 16 марта, найдена мертвой в одной из гостиниц Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.

«В связи со смертью гражданки Российской Федерации 2003 года рождения А. К. начато расследование по статье 115 уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, гражданка России прилетела в Грузию 16 марта текущего года и поселилась в одной из гостиниц Тбилиси. По информации сопровождавшего ее мужчины, она и другая молодая женщина в номере гостинице употребили наркотическое вещество марихуану. Утром мужчина обнаружил женщину мертвой.

Для уточнения точной причины смерти девушки назначена экспертиза.

15:12 23.03.2026
Безработица в РФ в начале года была низкой, инфляция — менее 6%, сообщил Путин
0
102
15:00 23.03.2026
Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсудили прекращение боевых действий
0
135
14:34 23.03.2026
Собянин: Новая школа искусств в Филимонковском районе откроется в сентябре
0
160
14:32 23.03.2026
Песков назвал лживыми сообщения о контактах РФ и США по поддержке Ирана и Украины
0
184
14:12 23.03.2026
Нефтегазовым компаниям РФ стоит направить рост доходов на погашение долгов — Путин
0
223
14:00 23.03.2026
В январе ВВП России был на 2,1% ниже, чем год назад — Путин
0
232
13:32 23.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 275 военных — МО РФ
0
247
13:12 23.03.2026
Контрразведка Индии раскрыла шпионскую сеть Пакистана, действовавшую в Нью-Дели и Мумбаи
0
253
13:00 23.03.2026
Иран заминирует Персидский залив, если США нападут на иранские острова — Совет обороны
0
287
12:32 23.03.2026
Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
0
290

