Собянин: Новая школа искусств в Филимонковском районе откроется в сентябре

14:34 23.03.2026

В Москве в Филимонковском районе Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО) завершено строительство школы искусств. По словам мэра Сергея Собянина, она рассчитана на одновременное пребывание более 1100 человек. «Еще больше ребят из ТиНАО будут развивать свои таланты, заниматься творчеством и музыкой», — отметил мэр столицы.

По его данным, площадь школы искусств - более 8000 кв м, в ней есть два концертных зала на 547 и 87 мест, студия звукозаписи, классы скульптуры, фортепиано, струнных инструментов, живописи и рисунка, ритмики, хореографии, а также хоровой, оркестровый и компьютерные кабинеты. Здание оснащено современной мебелью, а также музыкальным, акустическим и светотехническим оборудованием. Особое внимание было уделено звукоизоляции помещений.

Также воспитанникам школы будет доступны библиотека, буфет, гардероб и медкабинет.

Как сообщил градоначальник, школу планируется открыть в сентябре 2026 года.

