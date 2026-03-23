НОВОСТИ

Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсудили прекращение боевых действий

15:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели конструктивные переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что США и Иран в последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и окончательном прекращении боевых действий между нами на Ближнем Востоке», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что приказал Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в связи с проведением сторонами консультаций, которые продолжатся в течение недели.

«Исходя из характера и тональности этих глубоких, подробных и конструктивных консультаций, которые продолжатся в течение недели, я приказал Военному министерству США отложить любые удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пять дней, что будет зависеть от успеха продолжающихся встреч и консультаций», — написал он в соцсети Truth Social.

