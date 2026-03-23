Иран не ведет и не вел переговоры с США — Tasnim
16:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран не вел и не ведет переговоры о прекращении конфликта с США. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его данным, президент США Дональд Трамп отказался от ударов по иранской инфраструктуре, так как «военные угрозы со стороны Ирана стали более убедительными».
Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Американский лидер сообщил, что дал указание Пентагону на пять дней отложить нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в связи с проведением консультаций, которые продолжатся в течение недели.
