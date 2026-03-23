Трамп хочет выиграть время своими заявлениями о якобы переговорах — МИД Ирана
16:12 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявлениями об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре и якобы переговорах с Тегераном хочет лишь выиграть время для американских ВС и снизить цены на энергоносители. Об этом заявил МИД Ирана.
«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов», — приводит фрагмент заявления агентство Mehr.
