Трамп хочет выиграть время своими заявлениями о якобы переговорах — МИД Ирана

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявлениями об отсрочке ударов по иранской энергоинфраструктуре и якобы переговорах с Тегераном хочет лишь выиграть время для американских ВС и снизить цены на энергоносители. Об этом заявил МИД Ирана.

«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов», — приводит фрагмент заявления агентство Mehr.