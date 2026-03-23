Тайвань может получить из США первую партию истребителей F-16V к сентябрю — власти
16:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставка первой партии из заказанных Тайбэем в США 66 истребителей F-16V может состояться к сентябрю текущего года. Об этом заявил глава тайваньского оборонного ведомства Гу Лисюн (Веллингтон Гу), отвечая на вопросы депутатов Законодательного юаня (однопалатный парламент) острова.
Выступая в парламенте, Гу Лисюн сказал, что «первые самолеты могут быть поставлены в третьем квартале этого года», приводит его слова информационный портал Focus Taiwan. На уточняющий вопрос депутатов о возможности поставки в сентябре, он ответил: «Мы полагаем, что этот срок осуществим».
По словам главы оборонного ведомства острова, в настоящее время «на сборочной линии в США находятся 59 истребителей F-16V», и что «их испытания требуют времени». Ранее тайваньские СМИ сообщали что представителям Тайбэя, которые посетили на минувшей неделе США, был продемонстрирован первый собранный для острова истребитель.
Тайвань приобрел 66 самолетов F-16 Block 70 (также известных как F-16V) у США в рамках пакета поставок оружия острову, одобренного Вашингтоном в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Ожидалось, что Тайбэй получит первую партию самолетов в 2023 году, однако по ряду причин, в том числе из-за пандемии COVID-19, передача истребителей в ожидаемые сроки не состоялась. В минувшем году Тайбэй рассчитывал, что получит все заказанные самолеты к концу 2026 года, но сейчас полагают, что все заказанные самолеты, вероятно, не поступят и в эти сроки — только их часть. Тайвань не раз высказывал озабоченность по поводу задержки поставок американской авиатехники.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать