0
0
115
НОВОСТИ

Тайвань может получить из США первую партию истребителей F-16V к сентябрю — власти

16:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка первой партии из заказанных Тайбэем в США 66 истребителей F-16V может состояться к сентябрю текущего года. Об этом заявил глава тайваньского оборонного ведомства Гу Лисюн (Веллингтон Гу), отвечая на вопросы депутатов Законодательного юаня (однопалатный парламент) острова.

Выступая в парламенте, Гу Лисюн сказал, что «первые самолеты могут быть поставлены в третьем квартале этого года», приводит его слова информационный портал Focus Taiwan. На уточняющий вопрос депутатов о возможности поставки в сентябре, он ответил: «Мы полагаем, что этот срок осуществим».

По словам главы оборонного ведомства острова, в настоящее время «на сборочной линии в США находятся 59 истребителей F-16V», и что «их испытания требуют времени». Ранее тайваньские СМИ сообщали что представителям Тайбэя, которые посетили на минувшей неделе США, был продемонстрирован первый собранный для острова истребитель.

Тайвань приобрел 66 самолетов F-16 Block 70 (также известных как F-16V) у США в рамках пакета поставок оружия острову, одобренного Вашингтоном в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Ожидалось, что Тайбэй получит первую партию самолетов в 2023 году, однако по ряду причин, в том числе из-за пандемии COVID-19, передача истребителей в ожидаемые сроки не состоялась. В минувшем году Тайбэй рассчитывал, что получит все заказанные самолеты к концу 2026 года, но сейчас полагают, что все заказанные самолеты, вероятно, не поступят и в эти сроки — только их часть. Тайвань не раз высказывал озабоченность по поводу задержки поставок американской авиатехники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

