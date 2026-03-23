США и Иран могут заключить сделку в течение 5 дней, утверждает Трамп

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней.

«Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее», — сказала журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business, ссылаясь на заявление американского лидера.