США и Иран могут заключить сделку в течение 5 дней, утверждает Трамп
17:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней.
«Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее», — сказала журналистка Мария Бартиромо в эфире телеканала Fox Business, ссылаясь на заявление американского лидера.
