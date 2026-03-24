За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 55 украинских БПЛА
09:00 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 55 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Черного моря», — рассказали в Минобороны.
