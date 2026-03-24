Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Севастополе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, четыре пострадали в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«На Корчагина, 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом № 20. Причины и обстоятельства будут устанавливаться. <…> На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадали 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — написал он.