Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Севастополе
09:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, четыре пострадали в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«На Корчагина, 14 в жилом доме произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом № 20. Причины и обстоятельства будут устанавливаться. <…> На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадали 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — написал он.
