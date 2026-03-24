Иран добивается права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, утверждает WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран добивается возможности взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в качестве одного из условий на вероятных непрямых переговорах с США. С таким утверждением выступила в понедельник американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как поясняет издание, представители арабских государств «на протяжении нескольких дней вели переговоры с обеими сторонами по отдельности». По их оценке, между США и Ираном сохраняются «огромные разногласия», в том числе якобы из-за выдвинутых Тегераном требований.

По сведениям источников WSJ, предлагается установить контроль над проливом со стороны «нейтрального регионального комитета». В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) якобы «требует установления нового порядка, который позволит Ирану взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов». Кроме того, по утверждению газеты, КСИР «требует, чтобы конфликт не возобновлялся», и добивается прекращения ударов Израиля по позициям шиитского движения «Хезболлах» в Ливане, закрытия американских военных баз в Персидском заливе и компенсации за нанесенный ущерб.