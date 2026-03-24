Иран добивается права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, утверждает WSJ
09:20 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран добивается возможности взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в качестве одного из условий на вероятных непрямых переговорах с США. С таким утверждением выступила в понедельник американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как поясняет издание, представители арабских государств «на протяжении нескольких дней вели переговоры с обеими сторонами по отдельности». По их оценке, между США и Ираном сохраняются «огромные разногласия», в том числе якобы из-за выдвинутых Тегераном требований.
По сведениям источников WSJ, предлагается установить контроль над проливом со стороны «нейтрального регионального комитета». В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) якобы «требует установления нового порядка, который позволит Ирану взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов». Кроме того, по утверждению газеты, КСИР «требует, чтобы конфликт не возобновлялся», и добивается прекращения ударов Израиля по позициям шиитского движения «Хезболлах» в Ливане, закрытия американских военных баз в Персидском заливе и компенсации за нанесенный ущерб.
НОВОСТИ
- 10:05 24.03.2026
- Уровень безработицы в России может вырасти к концу года до 2,4% — эксперт
- 10:00 24.03.2026
- Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа
- 09:32 24.03.2026
- Армия РФ отбила ж/д станцию в Константиновке и продвинулась в двух направлениях — Марочко
- 09:05 24.03.2026
- Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Севастополе
- 09:00 24.03.2026
- За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 55 украинских БПЛА
- 21:20 23.03.2026
- Власти Ирана отмечают, что вопрос о закрытии Ормузского пролива остается актуальным - Al Jazeera
- 21:00 23.03.2026
- Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США далеки от реальности - советник председателя Меджлиса
- 20:30 23.03.2026
- Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене
- 20:00 23.03.2026
- Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
- 19:43 23.03.2026
- Суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента
