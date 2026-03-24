Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа
10:00 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские маркетплейсы обяжут нести ответственность за продажу некачественных товаров от иностранных продавцов. До января 2028 года планируется разработать механизм субсидиарной ответственности для подобных споров, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Субсидиарная ответственность позволяет взыскивать долг не только с должника, но и с любого лица, его контролирующего или за него поручившегося.
На проблему некачественных товаров от иностранных продавцов ранее обращало внимание Роскачество. Сейчас в России закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами, которые не являются российскими юрлицами. Поэтому при спорах с зарубежными компаниями применяются международные нормы и законодательство страны продавца, а покупатели некачественных товаров остаются без защиты. В настоящий момент россияне могут только самостоятельно обезопасить себя от некачественных товаров через изучение карточек на маркетплейсах, отзывов на товар и оценки рисков его доставки в РФ. Маркетплейсы при этом несут только ограниченную ответственность — они отвечают за предоставление достоверной информации.
Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать «механизм разрешения споров, предусматривающий субсидиарную ответственность оператора посреднической цифровой платформы в случае приобретения потребителем товара ненадлежащего качества у иностранного продавца».
Правительство будет ждать отчет о выполнении задачи к январю 2028 года.
НОВОСТИ
- 10:20 24.03.2026
- Машинист тепловоза и его помощник на неделе погибли при ударе ВСУ в ДНР — Мирошник
- 10:05 24.03.2026
- Уровень безработицы в России может вырасти к концу года до 2,4% — эксперт
- 09:32 24.03.2026
- Армия РФ отбила ж/д станцию в Константиновке и продвинулась в двух направлениях — Марочко
- 09:20 24.03.2026
- Иран добивается права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, утверждает WSJ
- 09:05 24.03.2026
- Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Севастополе
- 09:00 24.03.2026
- За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 55 украинских БПЛА
- 21:20 23.03.2026
- Власти Ирана отмечают, что вопрос о закрытии Ормузского пролива остается актуальным - Al Jazeera
- 21:00 23.03.2026
- Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США далеки от реальности - советник председателя Меджлиса
- 20:30 23.03.2026
- Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима гражданина РФ по делу о госизмене
- 20:00 23.03.2026
- Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать