0
0
169
НОВОСТИ

Машинист тепловоза и его помощник на неделе погибли при ударе ВСУ в ДНР — Мирошник

10:20 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинист тепловоза и его помощник на минувшей неделе погибли при ударе Вооруженных сил Украины по локомотивному депо Волновахи Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Зафиксирована [на минувшей неделе] очередная атака на объект железнодорожной инфраструктуры. В ДНР атаковано локомотивное депо Волновахи. В результате удара погибли машинист тепловоза и помощник машиниста. Им было 40 и 35 лет, у обоих остались несовершеннолетние дети», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку