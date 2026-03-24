Цена Brent демонстрирует рост более чем на 4%

10:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE демонстрирует рост более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:17 мск, стоимость Brent росла на 4,41%, до $104,35 за баррель.

К 07:30 мск Brent замедлила рост и торгуется на уровне $104,23 за баррель (+4,29%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года растет на 4,31%, до $91,93 за баррель.

