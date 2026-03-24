Голикова назвала травматизм одной из ведущих медицинских проблем в России
11:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Травматизм — одна из ведущих медицинских проблем, которая есть не только в России, но и в других странах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В современных условиях во всем мире травматизм — это одна из ведущих медицинских и социальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, травма занимает третье место среди причин смертности населения. И, безусловно, это актуально для каждой из стран, в том числе для нашей», — сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
