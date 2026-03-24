Польский суд встал на сторону главы МИД в вопросе о причинах авиакатастрофы под Смоленском
11:20 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляционный суд Польши встал на сторону министра иностранных дел Радослава Сикорского и отменил решение суда первой инстанции о том, что глава дипломатии должен принести извинения оппозиционному политику Ярославу Качиньскому за слова о причастности бывшего президента Леха Качиньского к авиакатастрофе 2010 года под Смоленском. Соответствующее сообщение руководитель внешнеполитического ведомства разместил в социальной сети Х.
«Апелляционный суд отклонил иск Ярослава Качиньского и признал, что мое мнение о том, что Лех Качиньский сыграл важную роль в смоленской авиакатастрофе, было законной оценкой президентства покойного президента Польши», — написал глава МИД.
Иск против него был подан Ярославом Качиньским в 2021 году после того, как Сикорский написал в соцсети Twitter (ныне — Х), что «Лех Качиньский был посредственным президентом и сыграл большую роль в смоленской катастрофе».
17 марта 2023 года суд первой инстанции обязал Сикорского публично извиниться за эту запись. Он не согласился с решением инстанции и подал апелляцию.
Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. В результате крушения польского правительственного самолета Ту-154М погибли Лех Качиньский, его супруга Мария и еще 94 человека, находившихся на борту. Делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.
В докладе польской правительственной комиссии среди причин катастрофы названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения о столкновении с землей TAWS. Расшифровка черных ящиков показала, что перед посадкой Лех Качиньский заходил в кабину и давал указания пилоту.
НОВОСТИ
- 11:32 24.03.2026
- Финляндия становится опасной страной из-за антироссийского курса — финский политик
- 11:05 24.03.2026
- Голикова назвала травматизм одной из ведущих медицинских проблем в России
- 11:00 24.03.2026
- Спецслужбы Киева пытались купить БПЛА в Москве для терактов в столице — ФСБ
- 10:45 24.03.2026
- Сбер представил новое поколение ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманской модели
- 10:32 24.03.2026
- Цена Brent демонстрирует рост более чем на 4%
- 10:21 24.03.2026
- Собянин: В Москве разработали уникальный метод запуска тоннелепроходческих щитов
- 10:20 24.03.2026
- Машинист тепловоза и его помощник на неделе погибли при ударе ВСУ в ДНР — Мирошник
- 10:05 24.03.2026
- Уровень безработицы в России может вырасти к концу года до 2,4% — эксперт
- 10:00 24.03.2026
- Маркетплейсы будут отвечать за продажу некачественных товаров из-за рубежа
- 09:32 24.03.2026
- Армия РФ отбила ж/д станцию в Константиновке и продвинулась в двух направлениях — Марочко
