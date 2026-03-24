Польский суд встал на сторону главы МИД в вопросе о причинах авиакатастрофы под Смоленском

Апелляционный суд Польши встал на сторону министра иностранных дел Радослава Сикорского и отменил решение суда первой инстанции о том, что глава дипломатии должен принести извинения оппозиционному политику Ярославу Качиньскому за слова о причастности бывшего президента Леха Качиньского к авиакатастрофе 2010 года под Смоленском. Соответствующее сообщение руководитель внешнеполитического ведомства разместил в социальной сети Х.

«Апелляционный суд отклонил иск Ярослава Качиньского и признал, что мое мнение о том, что Лех Качиньский сыграл важную роль в смоленской авиакатастрофе, было законной оценкой президентства покойного президента Польши», — написал глава МИД.

Иск против него был подан Ярославом Качиньским в 2021 году после того, как Сикорский написал в соцсети Twitter (ныне — Х), что «Лех Качиньский был посредственным президентом и сыграл большую роль в смоленской катастрофе».

17 марта 2023 года суд первой инстанции обязал Сикорского публично извиниться за эту запись. Он не согласился с решением инстанции и подал апелляцию.

Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. В результате крушения польского правительственного самолета Ту-154М погибли Лех Качиньский, его супруга Мария и еще 94 человека, находившихся на борту. Делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин катастрофы названы ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения о столкновении с землей TAWS. Расшифровка черных ящиков показала, что перед посадкой Лех Качиньский заходил в кабину и давал указания пилоту.