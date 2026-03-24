Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия постепенно становится опасной для проживания страной из-за текущей антироссийской политики правительства и подготовки армии к якобы нападению РФ. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Финляндия постепенно становится все более опасной из-за нынешней политики правительства в отношении России», — написал он на своей странице в соцсети X.

Так политик прокомментировал размещенное газетой Bloomberg Opinion видео, на котором журналисты издания освещают учения финских вооруженных сил, на которых отрабатывается отражение якобы вероятного вторжения со стороны России.