Финляндия становится опасной страной из-за антироссийского курса — финский политик
11:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия постепенно становится опасной для проживания страной из-за текущей антироссийской политики правительства и подготовки армии к якобы нападению РФ. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Финляндия постепенно становится все более опасной из-за нынешней политики правительства в отношении России», — написал он на своей странице в соцсети X.
Так политик прокомментировал размещенное газетой Bloomberg Opinion видео, на котором журналисты издания освещают учения финских вооруженных сил, на которых отрабатывается отражение якобы вероятного вторжения со стороны России.
