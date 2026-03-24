Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
12:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Евросовета Антониу Кошта пожаловался на «растущий беспорядок» в мире, который, по его оценке, заключается в усилении многополярности. Для борьбы с этим он в том числе призвал поддерживать войну на Украине.
«На вопрос, как вы видите международную ситуацию, я отвечу — растущий беспорядок», — заявил Кошта, выступая на конференции в Париже. он. Во-первых, это «реальность, где сила все больше доминирует над законом». Во-вторых, «мир становится все более многополярным, в котором средние по силу центры начинают стремиться играть свою роль».
В этом контексте Кошта полагает, что ЕС должен «продолжать защищать свой миропорядок, основанный на правилах», развивать для этой цели партнерства с третьими странами, в первую очередь подписывая с ними торговые соглашения, и создать военный потенциал для обеспечения силовой поддержки своей политики. Конечный вывод, который Кошта сделал из своих построений — Евросоюз якобы обязательно должен как можно дольше продолжать финансировать и поддерживать войну на Украине.
