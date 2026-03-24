Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»

12:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Антониу Кошта пожаловался на «растущий беспорядок» в мире, который, по его оценке, заключается в усилении многополярности. Для борьбы с этим он в том числе призвал поддерживать войну на Украине.

«На вопрос, как вы видите международную ситуацию, я отвечу — растущий беспорядок», — заявил Кошта, выступая на конференции в Париже. он. Во-первых, это «реальность, где сила все больше доминирует над законом». Во-вторых, «мир становится все более многополярным, в котором средние по силу центры начинают стремиться играть свою роль».

В этом контексте Кошта полагает, что ЕС должен «продолжать защищать свой миропорядок, основанный на правилах», развивать для этой цели партнерства с третьими странами, в первую очередь подписывая с ними торговые соглашения, и создать военный потенциал для обеспечения силовой поддержки своей политики. Конечный вывод, который Кошта сделал из своих построений — Евросоюз якобы обязательно должен как можно дольше продолжать финансировать и поддерживать войну на Украине.

13:12 24.03.2026
ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
13:00 24.03.2026
ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
12:32 24.03.2026
Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
12:20 24.03.2026
Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
12:00 24.03.2026
ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
11:32 24.03.2026
Финляндия становится опасной страной из-за антироссийского курса — финский политик
11:20 24.03.2026
Польский суд встал на сторону главы МИД в вопросе о причинах авиакатастрофы под Смоленском
11:05 24.03.2026
Голикова назвала травматизм одной из ведущих медицинских проблем в России
11:00 24.03.2026
Спецслужбы Киева пытались купить БПЛА в Москве для терактов в столице — ФСБ
10:45 24.03.2026
Сбер представил новое поколение ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманской модели
