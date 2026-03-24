Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
12:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские туроператоры вывезли из третьих стран всех туристов, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за ближневосточного конфликта, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Туроператоры вывезли из других стран всех своих туристов, которые попали туда на транзитных рейсах через хабы Ближнего Востока и не смогли вернуться в срок после начала конфликта 28 февраля. Некоторые туристы еще остались, но они не застряли, а продолжают плановый отдых в рамках заранее купленных туров», — говорится в сообщении.
