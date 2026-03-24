НОВОСТИ

ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине

13:00 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.

