ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 265 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противник потерял свыше 235 военных в зоне ответственности подразделений группировки «Север», до 190 — в зоне группировки «Запад», до 180 — в зоне группировки «Южная», свыше 330 — в зоне группировки «Центр», более 280 — в зоне группировки «Восток», свыше 50 — в зоне группировки «Днепр».