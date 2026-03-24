Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
14:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцы считают, что в Белом доме неверно оценили сложность конфликта с Ираном. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель Эдди Гонсалес.
«Многие американцы полагают, что администрация Дональда Трампа, возможно, недооценила как военную решимость Ирана, так и сложность противостояния региональной державе, обладающей значительным ракетным потенциалом и возможностями ведения асимметричной войны», — сказал собеседник агентства, который ведет политическое ток-шоу Russia Up Close.
По его словам, «США вступили в конфронтацию с Ираном, будучи обремененными военной поддержкой Украины, что заставило некоторых американцев усомниться в возможности расширения военных обязательств» Вашингтона. Конфликт также вызвал серьезные разногласия среди политиков, которые изначально поддерживали внешнеполитический курс Трампа, отметил обозреватель.
Гонсалес указал на растущий раскол в американском обществе. «Даже среди некоторых ярых сторонников Трампа растет беспокойство, что затяжной конфликт с Ираном может дорого обойтись со стратегической и политической точек зрения», — заключил эксперт.
По данным телеканала CBS News и исследовательской службы YouGov, около 62% американцев считают, что администрация США не обозначила четкие цели военной кампании против Ирана. Опрос Reuters-Ipsos показал, что только 29% американцев одобряют действия США в исламской республике, тогда как 43% выступают против. Исследование Reuters также продемонстрировало, что, по мнению американцев, война нанесет ущерб национальной безопасности США в долгосрочной перспективе (42% против 29%).
НОВОСТИ
- 14:12 24.03.2026
- Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
- 14:00 24.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
- 13:59 24.03.2026
- Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
- 13:32 24.03.2026
- МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов
- 13:12 24.03.2026
- ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
- 13:00 24.03.2026
- ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
- 12:32 24.03.2026
- Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
- 12:20 24.03.2026
- Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
- 12:05 24.03.2026
- Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
- 12:00 24.03.2026
- ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
