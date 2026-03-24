Вопросы изменения бюджетного правила находятся в проработке — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются, они являются прерогативой правительства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [изменение бюджетного правила] прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства. Эти вопросы сейчас находятся в проработке», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об изменении бюджетного правила.

Ранее СМИ сообщали, что власти РФ рассматривают вопрос об отсрочке ужесточения бюджетного правила на фоне роста цен на нефть.