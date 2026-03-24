Вопросы изменения бюджетного правила находятся в проработке — Песков
15:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются, они являются прерогативой правительства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [изменение бюджетного правила] прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства. Эти вопросы сейчас находятся в проработке», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об изменении бюджетного правила.
Ранее СМИ сообщали, что власти РФ рассматривают вопрос об отсрочке ужесточения бюджетного правила на фоне роста цен на нефть.
НОВОСТИ
- 16:12 24.03.2026
- Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,6%
- 16:00 24.03.2026
- ВС РФ подготовят более 70 тыс. специалистов в войска беспилотных систем в 2026 году
- 15:57 24.03.2026
- В кинопарке «Москино» 27-28 июня пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
- 15:50 24.03.2026
- Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект
- 15:12 24.03.2026
- Goldman Sachs снизил прогноз ВВП Индии в 2026 году с 7 до 5,9% из-за высоких цен на нефть
- 15:00 24.03.2026
- РФ восприняла бы крайне негативно эскалацию конфликта с Ираном на регион Каспия — Песков
- 14:32 24.03.2026
- Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
- 14:12 24.03.2026
- Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
- 14:00 24.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
- 13:59 24.03.2026
- Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
