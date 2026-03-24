Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,6%
16:12 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электроэнергии в России с начала года увеличилось на 2,6%, сообщил ТАСС глава «Системного оператора» Федор Опадчий.
«Россия — плюс 2,6% год к году. По состоянию на 22 марта. Мы сильно подросли за счет зимы. Январь, февраль — мы же там за 3% выходили», — сказал он.
