ВС РФ подготовят более 70 тыс. специалистов в войска беспилотных систем в 2026 году

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ооруженные силы РФ планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

«На данный момент у нас очень большое количество специалистов [по управлению беспилотными системами], мы и в этом году планируем более 70 тысяч подготовить в интересах наших войск беспилотных систем», — сказал он на совещании в Совете Федерации.