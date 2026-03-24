0
0
158
НОВОСТИ

В РФ в 2025 году задержаны более 300 человек за диверсии и теракты на транспорте

16:32 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники транспортной полиции в прошлом году выявили более 300 человек, которые причастны к диверсиям и терактам на объектах транспорта России по указанию спецслужб Украины и Запада. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

«Вмешательства с каждым годом, начиная с 2022 года, конечно, растут. Мы активно выявляем тех лиц, которые непосредственно совершают диверсии, совершают акты террора. Только за прошлый год выявлено более 300 таких лиц. К сожалению, не могу не сказать о том, что среди них половина — несовершеннолетние», — сказал он на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ.

По словам Калинкина, 99% выявленных лиц были завербованы спецслужбами Украины и странами Запада.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку