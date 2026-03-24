Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч

В Форуме колледжей в Москве участвуют около 70 учебных заведений. Крупное профориентационное событие для школьников и их родителей проходит в Гостином Дворе – там абитуриенты могу узнать о том, какие учреждения среднего специального образования есть в столице, а также о наиболее востребованных на рынке труда профессиях. Горожане могут посетить десять отраслевых павильонов, посвященных промышленности, информационным технологиям, транспорту, строительству, гостеприимству, креативным индустриям, здравоохранению, образованию и социальной сфере, финансам и торговле, безопасности и праву. Посетители форума могли не только посетить стенды, но и принять участие в деловой программе, состоящей из тематических встреч, лекций и выступлений экспертов, а также побывать на мастер-классах.

«Система среднего профессионального образования Москвы переживает второе рождение, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - Наши колледжи — это первоклассные учебные заведения с современными мастерскими, практикоориентированными программами и тесными связями с работодателями».

По словам градоначальника, за три месяца до начала приемной кампании число желающих поступить в колледжи на базе двух экзаменов ОГЭ по сравнению с 2025 годом увеличилось на 5000 человек. «Именно поэтому мы приняли решение увеличить количество бюджетных мест на 10 тысяч. В этом году их будет 47 тысяч», - сообщил глава города.