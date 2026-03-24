Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
13:59 24.03.2026
В Форуме колледжей в Москве участвуют около 70 учебных заведений. Крупное профориентационное событие для школьников и их родителей проходит в Гостином Дворе – там абитуриенты могу узнать о том, какие учреждения среднего специального образования есть в столице, а также о наиболее востребованных на рынке труда профессиях. Горожане могут посетить десять отраслевых павильонов, посвященных промышленности, информационным технологиям, транспорту, строительству, гостеприимству, креативным индустриям, здравоохранению, образованию и социальной сфере, финансам и торговле, безопасности и праву. Посетители форума могли не только посетить стенды, но и принять участие в деловой программе, состоящей из тематических встреч, лекций и выступлений экспертов, а также побывать на мастер-классах.
«Система среднего профессионального образования Москвы переживает второе рождение, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - Наши колледжи — это первоклассные учебные заведения с современными мастерскими, практикоориентированными программами и тесными связями с работодателями».
По словам градоначальника, за три месяца до начала приемной кампании число желающих поступить в колледжи на базе двух экзаменов ОГЭ по сравнению с 2025 годом увеличилось на 5000 человек. «Именно поэтому мы приняли решение увеличить количество бюджетных мест на 10 тысяч. В этом году их будет 47 тысяч», - сообщил глава города.
НОВОСТИ
- 14:32 24.03.2026
- Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
- 14:12 24.03.2026
- Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
- 14:00 24.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
- 13:32 24.03.2026
- МАГАТЭ признало, что удар по АЭС «Бушер» угрожал физической целостности объекта — Ульянов
- 13:12 24.03.2026
- ВС РФ установили контроль над Песчаным в Харьковской области
- 13:00 24.03.2026
- ВС РФ ночью ударили по производству ракет и комплектующих на Украине
- 12:32 24.03.2026
- Туроператоры РФ вывезли всех «застрявших» в третьих странах россиян
- 12:20 24.03.2026
- Назвавшийся солдатом мужчина с ножом проник на территорию посольства КНР в Токио — ТВ
- 12:05 24.03.2026
- Глава Евросовета приравнял многополярность в мире к «беспорядку»
- 12:00 24.03.2026
- ВСУ беспилотником атаковали реанимационное отделение Васильевской ЦРБ
