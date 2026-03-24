Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект

На севере Москвы будет построена дорога, соединяющая Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это позволит создать в мегаполисе дополнительный маршрут для автомобилистов. В результате будет сокращен перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону улицы Нижняя Масловка.

«Новая дорога пройдет от развязки на ТТК вдоль Смоленского направления Московской железной дороги мимо Центрального Московского ипподрома до Ленинградского проспекта», - отметил глава города.

Напомним, дорожная инфраструктура Москвы улучшается в рамках Стратеги развития транспорта до 2030 года. В частности, новые дороги будут построены на северо-западе и запада мегаполиса. Например, появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Новые дороги свяжут Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева и район Филевский Парк со станциями метро «Мневники» Большой кольцевой линии, Шелепиха Московского центрального кольца и перспективной Рублево-Архангельской линией, а также с городским вокзалом Москва-Сити четвертого Московского центрального диаметра.