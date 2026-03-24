Собянин: Новая дорога свяжет ТТК и Ленинградский проспект
15:50 24.03.2026
На севере Москвы будет построена дорога, соединяющая Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это позволит создать в мегаполисе дополнительный маршрут для автомобилистов. В результате будет сокращен перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону улицы Нижняя Масловка.
«Новая дорога пройдет от развязки на ТТК вдоль Смоленского направления Московской железной дороги мимо Центрального Московского ипподрома до Ленинградского проспекта», - отметил глава города.
Напомним, дорожная инфраструктура Москвы улучшается в рамках Стратеги развития транспорта до 2030 года. В частности, новые дороги будут построены на северо-западе и запада мегаполиса. Например, появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Новые дороги свяжут Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева и район Филевский Парк со станциями метро «Мневники» Большой кольцевой линии, Шелепиха Московского центрального кольца и перспективной Рублево-Архангельской линией, а также с городским вокзалом Москва-Сити четвертого Московского центрального диаметра.
НОВОСТИ
- 16:12 24.03.2026
- Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,6%
- 16:00 24.03.2026
- ВС РФ подготовят более 70 тыс. специалистов в войска беспилотных систем в 2026 году
- 15:57 24.03.2026
- В кинопарке «Москино» 27-28 июня пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
- 15:32 24.03.2026
- Вопросы изменения бюджетного правила находятся в проработке — Песков
- 15:12 24.03.2026
- Goldman Sachs снизил прогноз ВВП Индии в 2026 году с 7 до 5,9% из-за высоких цен на нефть
- 15:00 24.03.2026
- РФ восприняла бы крайне негативно эскалацию конфликта с Ираном на регион Каспия — Песков
- 14:32 24.03.2026
- Многие американцы считают, что власти недооценили военный потенциал Ирана — эксперт из США
- 14:12 24.03.2026
- Киев столкнулся с наибольшей угрозой прекращения помощи США за все время — СМИ
- 14:00 24.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 265 военных в зоне СВО — МО РФ
- 13:59 24.03.2026
- Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать