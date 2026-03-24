В кинопарке «Москино» 27-28 июня пройдет музыкальный фестиваль «Солома»

Второй музыкальный фестиваль «Солома» состоится на площадке кинопарка «Москино» 27 и 28 июня. На нем в эти дни с 11:00 до 22:00 выступят десятки музыкантов, а гости события смогут поучаствовать в съемках, мастер-классах, иммерсивных шоу и экскурсиях.

Кинопарк «Москино» - часть московского кинокластера, развитие которого курирует столичный Департамент культуры. В состав кластера входят также Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

В прошлом году на фестивале «Солома» выступали такие исполнители, как Минаева, Тося Чайкина, Саша де Буряк, Flora, Антон Лаврентьев, “Тима ищет свет”, “Элли на маковом поле”, и многих других. Фестиваль призван открыть зрителям новые имена и давть начинающим артистам возможность представить свое творчество горожанам.