В кинопарке «Москино» 27-28 июня пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
15:57 24.03.2026
Второй музыкальный фестиваль «Солома» состоится на площадке кинопарка «Москино» 27 и 28 июня. На нем в эти дни с 11:00 до 22:00 выступят десятки музыкантов, а гости события смогут поучаствовать в съемках, мастер-классах, иммерсивных шоу и экскурсиях.
Кинопарк «Москино» - часть московского кинокластера, развитие которого курирует столичный Департамент культуры. В состав кластера входят также Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».
В прошлом году на фестивале «Солома» выступали такие исполнители, как Минаева, Тося Чайкина, Саша де Буряк, Flora, Антон Лаврентьев, “Тима ищет свет”, “Элли на маковом поле”, и многих других. Фестиваль призван открыть зрителям новые имена и давть начинающим артистам возможность представить свое творчество горожанам.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать