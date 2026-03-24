Молдавия введет обязательную военную подготовку для мужчин — Минобороны

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии намерены ввести обязательную военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Как заявил журналистам министр обороны Анатолий Носатый, это позволит повысить оперативные возможности армии и создать резерв, способный быстро реагировать на угрозы.

«Помимо смешанной системы комплектования Национальной армии военнослужащими по контракту и срочниками, все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет будут проходить обязательную военную подготовку за счет государства. Мы стремимся найти наилучшие решения для эффективной реализации этой концепции», — сказал глава военного ведомства. Он подчеркнул, что инициатива реализуется в рамках концепции пересмотра действующей системы подготовки резерва вооруженных сил и предполагает создание подготовленного резерва, способного эффективно действовать в кризисных ситуациях. Обучение будет длиться до 6 недель, а женщины смогут участвовать в нем добровольно.

По словам министра, в рамках концепции предполагается внести поправки в закон о резерве Вооруженных сил, закон о подготовке граждан к защите Родины, закон о материальной ответственности военнослужащих и закон о статусе военнослужащих.

Ранее парламент Молдавии утвердил предложенную президентом Майей Санду стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа главной угрозой.