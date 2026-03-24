Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля — Bloomberg

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран остановил поставки газа в Турцию после того, как Израиль на прошлой неделе нанес удар по крупному газовому месторождению Южный Парс. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, в прошлом году 14% поставок природного газа в Турцию пришлось на Иран. По данным источников, Анкара продолжает импортировать газ из России и Азербайджана, у страны также есть запасы. Неизвестно, когда поставки из Ирана возобновятся.