НОВОСТИ

Цифровые технологии Сбера помогут жителям Подмосковья заботиться о здоровье

17:38 24.03.2026

Сбер совместно с правительством Московской области запустил комплекс цифровых медицинских сервисов. Теперь врачи при постановке диагноза могут получать поддержку искусственного интеллекта (ИИ), а жители области использовать ИИ-помощник на базе ГигаЧат для расшифровки анализов в приложении «Добродел Здоровье». Оба решения работают с электронными медицинскими картами и встроены в привычный процесс для врача и пациента.

«Все решения мы разрабатываем с учетом потребностей врачей и пациентов, ведь именно они – главные пользователи цифровых сервисов, – подчеркнул директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Наша цель – сделать заботу о здоровье не разовым действием, а естественной частью повседневной жизни каждого человека. Благодаря таким технологиям медицина становится ближе, доступнее и проактивнее, помогая людям сохранять здоровье».

«Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни. В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения – запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит больше внимания уделить пациентам во время приема», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, региона реализует еще несколько проектов в здравоохранении совместно со Сбером: «В их числе диагностический ассистент AIDA для первичного звена, который на основе данных из электронной медкарты помогает врачу с постановкой диагноза. Разумеется, последнее слово всегда за специалистом. А эту информацию он использует в качестве «второго мнения». По такому же принципу работает ИИ-ассистент для назначения лекарств. Кроме того, в приложении «Добродел Здоровье» ИИ помогает пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. А если есть отклонения – дает рекомендации простым и понятным языком».

Диагностический ассистент – AI Diagnostic Assistant (AIDA) от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) создан для поддержки врачей общей практики в ежедневной работе. Решение анализирует данные электронных медицинских карт пациентов за последние два года, включая дату приема, жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. На основе этих данных ассистент предлагает врачу варианты окончательного диагноза, выступая «вторым мнением». Это экономит время специалиста и повышает точность диагностики, при этом окончательное решение всегда остается за врачом.

ИИ-помощник для расшифровки лабораторных анализов интегрирован в мобильное приложение «Добродел Здоровье». Каждый житель региона может получить расшифровку готовых результатов анализов, нажав на кнопку «Мнение ИИ». Искусственный интеллект, работающий на базе ГигаЧат, проанализирует данные и простым языком опишет результаты. В случае необходимости система порекомендует консультацию конкретного специалиста или, при необходимости, вызов скорой помощи. Оперативное получение расшифровки анализов ускоряет путь к выздоровлению человека, помогает избежать лишних визитов в поликлинику, тем самым снижая нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Проекты реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве, нацеленного на создание и тестирование инновационных решений для здравоохранения, включая решения на основе искусственного интеллекта.

