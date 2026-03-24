НОВОСТИ

Иран не направлял США предложений о прекращении огня — комитет Меджлиса по нацбезопасности

17:40 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни власти, ни Вооруженные силы Ирана не направляли США никаких предложений насчет объявления режима прекращения огня. Об этом заявил член комитета Меджлиса (однопалатного парламента) по национальной безопасности Якуб Реза-заде.

«Никаких переговоров или предложений о прекращении войны и огня от дипломатических ведомств, правительства и вооруженных сил не было», — указал он в интервью агентству ISNA.

Ранее израильский портал Ynet выступил с утверждением, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом передал согласие нового верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи на ведение переговоров.

