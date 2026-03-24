В Новосибирской области ликвидированы все очаги и зоны риска пастереллеза - Данкверт

Все очаги пастереллеза, который привел к необходимости изымать и забивать крупный рогатый скот, а также зоны риска в Новосибирской области ликвидированы, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, который возглавляет рабочую группу в регионе.

"С 18 марта группа провела большую работу. Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу. Главный результат работы на текущий момент - это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта мы добились результата, рисков распространения болезни больше нет", - подчеркнул он.