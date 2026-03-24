NASA собирается отправить к Марсу корабль с ядерным двигателем и вертолетами на борту
19:05 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено доставить на Марс роботизированные вертолеты Ingenuity для исследования планеты. Об этом заявил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман на конференции в Вашингтоне.
«Мы до конца 2028 года начнем первую в своем роде межпланетную миссию SR-1 (Space Reactor‑1 — прим. ТАСС) Freedom», — сказал он. Как уточнили в НАСА, речь идет об отправке космического аппарата с ядерной силовой установкой к Марсу. По словам Айзекмана, аппарат достигнет Марса «через год после запуска» и доставит «вертолеты класса Ingenuity для дальнейшего исследования Красной планеты».
Айзекман не привел подробностей относительно технических характеристик аппарата SR-1 Freedom и вертолетов. Он также не уточнил, о каком числе вертолетов идет речь.
