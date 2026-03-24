В планах Пентагона – переброска 3 тыс военных на Ближний Восток -WSJ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон планирует развернуть около 3000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке для поддержки операций против Ирана, письменный приказ ожидается в ближайшие часы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, официальные лица предупреждают, что решение о вводе наземных войск непосредственно на территорию Ирана пока не принято. Однако переброска 82-й дивизии открывает перед президентом Трампом несколько стратегических вариантов действий.