На курорте «Манжерок» запущен первый автономный шаттл под управлением искусственного интеллекта
21:04 24.03.2026
|Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Инновационный шаттл интегрирован в систему транспортной доступности алтайского курорта и осуществляет перевозку гостей по заранее определенному маршруту, соединяя ключевые объекты: зоны размещения, горнолыжные подъемники, парк приключений «Дримвуд» и объекты общественного питания.
Конструкция шаттла адаптирована для максимального удобства пассажиров. Низкий уровень пола и отсутствие ступеней обеспечивают беспрепятственный доступ, в том числе для маломобильных групп населения. На остановках система регулирует высоту кузова, дополнительно облегчая посадку и высадку.
Автономный шаттл для комфортной посадки рассчитан на восемь пассажиров. Предусмотрены специализированные крепления для горнолыжного и сноубордического снаряжения. Адаптивные системы климат-контроля и освещения автоматически подстраиваются под внешние условия, поддерживая комфортный микроклимат в салоне вне зависимости от погоды.
Управление шаттлом осуществляется программно-аппаратным комплексом компании Navio. Система искусственного интеллекта обладает всеми необходимыми водительскими навыками: соблюдает правила дорожного движения, выдерживает заданную траекторию, распознает препятствия и принимает безопасные решения в любых дорожных ситуациях.
Первый в регионе автономный шаттл прошел полный цикл сертификационных испытаний Гостехнадзора и сегодня получил государственную регистрацию и допущен к эксплуатации на территории курорта.
Запуск автономного шаттла — часть стратегии развития курорта Сбера «Манжерок» как современного туристического кластера международного уровня. Проект реализован в соответствии с задачами по цифровизации туристической отрасли и внедрению передовых технологий в сферу гостеприимства.
«Манжерок» — один из самых посещаемых курортов России. В 2025 году его гостями стали более одного миллиона человек. Интеграция беспилотных технологий в инфраструктуру курорта позволяет повысить качество обслуживания и создать пользовательский опыт, соответствующий мировым стандартам.
