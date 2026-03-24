На курорте «Манжерок» запущен первый автономный шаттл под управлением искусственного интеллекта

21:04 24.03.2026

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» работает автономный шаттл на основе технологий искусственного интеллекта. Это первый подобный проект в туристической инфраструктуре Республики Алтай, реализованный в партнерстве с российской технологической компанией Navio.

Инновационный шаттл интегрирован в систему транспортной доступности алтайского курорта и осуществляет перевозку гостей по заранее определенному маршруту, соединяя ключевые объекты: зоны размещения, горнолыжные подъемники, парк приключений «Дримвуд» и объекты общественного питания.

Конструкция шаттла адаптирована для максимального удобства пассажиров. Низкий уровень пола и отсутствие ступеней обеспечивают беспрепятственный доступ, в том числе для маломобильных групп населения. На остановках система регулирует высоту кузова, дополнительно облегчая посадку и высадку.

Автономный шаттл для комфортной посадки рассчитан на восемь пассажиров. Предусмотрены специализированные крепления для горнолыжного и сноубордического снаряжения. Адаптивные системы климат-контроля и освещения автоматически подстраиваются под внешние условия, поддерживая комфортный микроклимат в салоне вне зависимости от погоды.

Управление шаттлом осуществляется программно-аппаратным комплексом компании Navio. Система искусственного интеллекта обладает всеми необходимыми водительскими навыками: соблюдает правила дорожного движения, выдерживает заданную траекторию, распознает препятствия и принимает безопасные решения в любых дорожных ситуациях.

Первый в регионе автономный шаттл прошел полный цикл сертификационных испытаний Гостехнадзора и сегодня получил государственную регистрацию и допущен к эксплуатации на территории курорта.

Запуск автономного шаттла — часть стратегии развития курорта Сбера «Манжерок» как современного туристического кластера международного уровня. Проект реализован в соответствии с задачами по цифровизации туристической отрасли и внедрению передовых технологий в сферу гостеприимства.

«Манжерок» — один из самых посещаемых курортов России. В 2025 году его гостями стали более одного миллиона человек. Интеграция беспилотных технологий в инфраструктуру курорта позволяет повысить качество обслуживания и создать пользовательский опыт, соответствующий мировым стандартам.

