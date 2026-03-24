Власти Нидерландов готовятся к тому, что ситуация из-за кризиса на Ближнем Востоке может ухудшиться
21:55 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Нидерландов готовится к серьезным экономическим потрясениям на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая может привести к повышению инфляции, замедлению экономического роста и дефициту бюджета. Об этом заявил министр финансов королевства Элко Хейнен.
«Мы должны быть готовы к тому, что ситуация может ухудшиться», — сказал он в эфире телеканала RTL. По словам Хейнена, кабинет разрабатывает несколько сценариев развития ситуации, вплоть до «наиболее тяжелого», и соответствующие меры реагирования на каждый из них.
Министр отметил, что правительство намерено действовать взвешенно, чтобы не «использовать ограниченные ресурсы слишком быстро», но и не затягивать с мерами.
