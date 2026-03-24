Трамп утверждает что представители США и Ирана ведут переговоры, отметив тему ядерного ружия

21:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном.

«Мы сейчас ведем переговоры. Они этим занимаются — вместе с Марко, Джей Ди, у нас есть ряд людей, которые этим занимаются. И другая сторона, могу вам сказать, хочет заключить сделку», — утверждает Трамп.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не уточнил, с кем именно США ведут консультации. Власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.