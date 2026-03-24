Трамп утверждает что представители США и Ирана ведут переговоры, отметив тему ядерного ружия

21:47 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном.

«Мы сейчас ведем переговоры. Они этим занимаются — вместе с Марко, Джей Ди, у нас есть ряд людей, которые этим занимаются. И другая сторона, могу вам сказать, хочет заключить сделку», — утверждает Трамп.

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не уточнил, с кем именно США ведут консультации. Власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.

21:55 24.03.2026
Власти Нидерландов готовятся к тому, что ситуация из-за кризиса на Ближнем Востоке может ухудшиться
21:04 24.03.2026
На курорте «Манжерок» запущен первый автономный шаттл под управлением искусственного интеллекта
20:30 24.03.2026
Командир МКС рассказал, как прошла ручная стыковка корабля «Прогресс» со станцией
20:30 24.03.2026
В планах Пентагона – переброска 3 тыс военных на Ближний Восток -WSJ
19:05 24.03.2026
NASA собирается отправить к Марсу корабль с ядерным двигателем и вертолетами на борту
18:20 24.03.2026
В Новосибирской области ликвидированы все очаги и зоны риска пастереллеза - Данкверт
17:40 24.03.2026
Иран не направлял США предложений о прекращении огня — комитет Меджлиса по нацбезопасности
17:38 24.03.2026
Цифровые технологии Сбера помогут жителям Подмосковья заботиться о здоровье
17:12 24.03.2026
Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля — Bloomberg
17:00 24.03.2026
Молдавия введет обязательную военную подготовку для мужчин — Минобороны
