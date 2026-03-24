Трамп утверждает что представители США и Ирана ведут переговоры, отметив тему ядерного ружия
21:47 24.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном.
«Мы сейчас ведем переговоры. Они этим занимаются — вместе с Марко, Джей Ди, у нас есть ряд людей, которые этим занимаются. И другая сторона, могу вам сказать, хочет заключить сделку», — утверждает Трамп.
«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не уточнил, с кем именно США ведут консультации. Власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия.
НОВОСТИ
- 21:55 24.03.2026
- Власти Нидерландов готовятся к тому, что ситуация из-за кризиса на Ближнем Востоке может ухудшиться
- 21:04 24.03.2026
- На курорте «Манжерок» запущен первый автономный шаттл под управлением искусственного интеллекта
- 20:30 24.03.2026
- Командир МКС рассказал, как прошла ручная стыковка корабля «Прогресс» со станцией
- 20:30 24.03.2026
- В планах Пентагона – переброска 3 тыс военных на Ближний Восток -WSJ
- 19:05 24.03.2026
- NASA собирается отправить к Марсу корабль с ядерным двигателем и вертолетами на борту
- 18:20 24.03.2026
- В Новосибирской области ликвидированы все очаги и зоны риска пастереллеза - Данкверт
- 17:40 24.03.2026
- Иран не направлял США предложений о прекращении огня — комитет Меджлиса по нацбезопасности
- 17:38 24.03.2026
- Цифровые технологии Сбера помогут жителям Подмосковья заботиться о здоровье
- 17:12 24.03.2026
- Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля — Bloomberg
- 17:00 24.03.2026
- Молдавия введет обязательную военную подготовку для мужчин — Минобороны
