За ночь над регионами РФ сбиты 389 украинских БПЛА
09:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночное время в период с 23:00 мск 24 марта текущего года до 07:00 мск 25 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», — рассказали в Минобороны.
