0
0
24
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 389 украинских БПЛА

09:00 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ночное время в период с 23:00 мск 24 марта текущего года до 07:00 мск 25 марта текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», — рассказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку