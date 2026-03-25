НОВОСТИ

Пентагон приказал перебросить 2 000 десантников на Ближний Восток, утверждает NYT

09:05 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное министерство США отдало приказ о переброске порядка 2 000 десантников в ближневосточный регион. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, на Ближний Восток будут направлены военнослужащие «сил немедленного реагирования» элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что десантники будут располагаться «в непосредственной близости от Ирана».

На прошлой неделе телеканал Fox News сообщал о том, что на Ближний Восток отправилась амфибийно-десантная группа в составе около 4 500 моряков и морских пехотинцев во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США.

