Пентагон приказал перебросить 2 000 десантников на Ближний Восток, утверждает NYT
09:05 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное министерство США отдало приказ о переброске порядка 2 000 десантников в ближневосточный регион. С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT).
По ее сведениям, на Ближний Восток будут направлены военнослужащие «сил немедленного реагирования» элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что десантники будут располагаться «в непосредственной близости от Ирана».
На прошлой неделе телеканал Fox News сообщал о том, что на Ближний Восток отправилась амфибийно-десантная группа в составе около 4 500 моряков и морских пехотинцев во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США.
