Иран выступил за создание союза для военного сотрудничества в регионе без участия США
09:20 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран заявил о необходимости и готовности сформировать альянс государств для обеспечения безопасности и развития военного сотрудничества в регионе без участия в нем Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана.
«Пришло время для создания союза государств по обеспечению безопасности и военному сотрудничеству в регионе без участия в нем США и Израиля», — говорится в заявлении генштаба ВС исламской республики. По убеждению иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».
Генштаб отметил, что, по убеждению Ирана, странам региона «не нужно государство, которое превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля», а в региональных государствах «видит только богатство, хранящееся на их землях».
