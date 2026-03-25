ЕС хочет выиграть время для перевооружения за счет конфликта на Украине — финский политик
09:32 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) работает не над дипломатическим урегулированием, а над продолжением конфликта на Украине с целью выиграть время для собственного перевооружения. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Опять же, ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», — написал политик на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление Еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Украине может потребоваться еще около 2 тыс. ракет для ЗРК Patriot.
Он также отметил, что «ЕС, похоже, мало встревожен тем, что слишком много ядерных стран уже находятся в состоянии войны и это не вызывает у них не малейшего беспокойства».
«Прекращение войны на Украине является насущной необходимостью, чтобы избежать ядерной конфронтации, но тем не менее они проявляют высокомерие и неуважение к дипломатии. Россия предложила переговоры, но западные лидеры этого не хотят. Надежда на то, что в долгосрочной перспективе Россия нанесет стратегическое поражение Украине», — подытожил политик.
