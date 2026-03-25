У США нет средств для потенциального разминирования Ормузского пролива — эксперт

Ормузский пролив может быть легко заминирован иранскими силами, а ВМС США не имеют потенциала для успешной очистки этого маршрута. Такое мнение в интервью японской газете «Асахи» высказала эксперт по военно-морским проблемам из американского Института исследований внешней политики Эмма Солсбери.

«Иран, — утверждала она, — предположительно, имеет несколько тысяч морских мин и, что важно, располагает многочисленными средствами их установки. Скоростные катера флота Корпуса стражей исламской революции трудно отличить от обычных маломерных судов, их затруднительно заранее вывести из строя… Ормузский пролив узок, там можно прекратить судоходство даже ограниченным количеством мин. Это не станет большой обузой для вооруженных сил Ирана».

«ВМС США, — сказала Солсбери, — в разгар холодной войны имели эффективные возможности по морскому разминированию. Однако затем из-за нехватки финансирования и снижения приоритетов эти возможности были в значительной мере потеряны. США сейчас не имеют необходимого потенциала для очистки морских пространств от мин — особенно в условиях сохраняющейся угрозы ударов ракетами и дронами со стороны Ирана».

В настоящее время в деле минного траления, отметила эксперт, Соединенные Штаты зависят от возможностей других стран НАТО. «Однако союзники не соглашаются направлять свои силы для участия в военных действиях в Ормузском проливе», — подчеркнула Солсбери.