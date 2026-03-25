Европейский союз выделяет 1 триллион евро якобы на укрепление оборонного потенциала, но на самом деле этот потенциал — наступательный. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 годах) Николай Азаров.

«Сейчас очень тревожная ситуация в Европе, не просто так выделяются огромные деньги на формирование нового оборонного комплекса Европы. Но он не оборонный, а наступательный, потому что если им надо обороняться, то у них сейчас достаточно сил, возможностей. <…> Триллион евро на модернизацию своего оборонного комплекса. Все уже запрягли, все потирают довольно руки», — заявил Азаров.

По его словам, крупнейшее оборонное предприятие Германии Rheinmetall увеличило производство в пять раз. «Начнут штамповать ракеты — куда? На склад что ли? Нет, надо будет, чтобы продавались эти танки, снаряды, ракеты, кто-то их должен покупать. А кто их будет покупать? Только те, кто собираются воевать», — отметил экс-премьер.

Ранее Азаров заявил, что территория европейских государств, где действуют совместные украинские военные предприятия, стала тылом для Киева, поставки оттуда надо пресекать.