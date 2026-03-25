Евросоюз готов потратить триллион евро на наступательный потенциал — Азаров

10:20 25.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз выделяет 1 триллион евро якобы на укрепление оборонного потенциала, но на самом деле этот потенциал — наступательный. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 годах) Николай Азаров.

«Сейчас очень тревожная ситуация в Европе, не просто так выделяются огромные деньги на формирование нового оборонного комплекса Европы. Но он не оборонный, а наступательный, потому что если им надо обороняться, то у них сейчас достаточно сил, возможностей. <…> Триллион евро на модернизацию своего оборонного комплекса. Все уже запрягли, все потирают довольно руки», — заявил Азаров.

По его словам, крупнейшее оборонное предприятие Германии Rheinmetall увеличило производство в пять раз. «Начнут штамповать ракеты — куда? На склад что ли? Нет, надо будет, чтобы продавались эти танки, снаряды, ракеты, кто-то их должен покупать. А кто их будет покупать? Только те, кто собираются воевать», — отметил экс-премьер.

Ранее Азаров заявил, что территория европейских государств, где действуют совместные украинские военные предприятия, стала тылом для Киева, поставки оттуда надо пресекать.

10:32 25.03.2026
Пени за просрочку оплаты ЖКХ до 2027 г. начислят по минимальной ставке — ОП
0
67
10:22 25.03.2026
Новая версия iOS-приложения Сбера для инвесторов – теперь с подробной аналитикой портфеля
0
94
10:05 25.03.2026
У США нет средств для потенциального разминирования Ормузского пролива — эксперт
0
135
10:00 25.03.2026
В ГД заявили, что полный запрет VPN в России не рассматривается
0
141
09:32 25.03.2026
ЕС хочет выиграть время для перевооружения за счет конфликта на Украине — финский политик
0
183
09:20 25.03.2026
Иран выступил за создание союза для военного сотрудничества в регионе без участия США
0
188
09:05 25.03.2026
Пентагон приказал перебросить 2 000 десантников на Ближний Восток, утверждает NYT
0
218
09:00 25.03.2026
За ночь над регионами РФ сбиты 389 украинских БПЛА
0
219
21:55 24.03.2026
Власти Нидерландов готовятся к тому, что ситуация из-за кризиса на Ближнем Востоке может ухудшиться
0
868
21:47 24.03.2026
Трамп утверждает что представители США и Ирана ведут переговоры, отметив тему ядерного ружия
0
888

