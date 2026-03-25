Триллер «Вершина» Юрия Быкова снимали в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве

11:59

Часть нового триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина» была снята не в горах, а в «Виртуальной студии Горького 55.8» в Москве. Натурные съемки фильма об альпинистах проводились на Северном Кавказе: в Приэльбрусье, на горнолыжном курорте «Архыз» и в других местах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Однако снять все сцены, в том числе трюки, в горах было нельзя в связи с соображениями безопасности. В связи с этим работа шла и в российской столице в «Виртуальную студию Горького 55.8», подведомственную городскому Департаменту культуры. Она расположена в студийном комплексе Киностудии Горького в Валдайском проезде, который недавно был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным. Напомним, в составе киностудии две студийно-производственные площадки с нужной для съемок инфраструктурой - историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. Там есть съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, многофункциональный кинозал «Горький Холл».

По словам руководителя «Виртуальной студии Горького 55.8» Алексея Евдокимова, на площадке в Валдайском проезде спроектирован и смонтирован гигантский светодиодный экран размером 16 на 7 м, что позволило воссоздать в помещении атмосферу высокогорья. «Изображение выводили на экран в формате HDR с глубиной цвета 10 бит — это более миллиарда оттенков. Таким образом, мы добились идеального тонального рисунка без ступенчатых переходов на градиентах», — отметил Евдокимов. Съемки проводились несколько дней, сейчас процесс уже завершился. Фильм будет представлен зрителям в 2026 году.