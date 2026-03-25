Ориентация лидеров ЕС на лидера США может подорвать их авторитет внутри стран — Politico

Ориентация ряда европейских правых лидеров на поддержку президента США Дональда Трампа может стать фактором снижения их популярности и подрыва политического престижа внутри собственных стран. Об этом пишет издание Politico.

Как отметил депутат Европарламента от социалистов, экономическое давление, ассоциирующееся с политикой американской администрации — в частности, рост цен на энергоносители и топливо, — уже отразилось на результатах недавнего референдума в Италии. Премьер-министр Джорджа Мелони столкнулась с серьезным электоральным поражением, которое в Брюсселе связывают в том числе с ее ориентацией на Вашингтон и опасениями избирателей относительно экономической нестабильности, отмечает Politico.

При этом, согласно его информации, Социал-демократическая партия (СДП) в Дании показала худший результат с 1903 года, но все же левоцентристский блок партий победил с небольшим преимуществом на выборах во вторник. Премьер-министр страны Метте Фредериксен воспользовалась резкой риторикой Трампа в отношении Гренландии для мобилизации электората, указывает издание.